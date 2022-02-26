Alper Pirşen: Trabzonspor'u Arda Güler istedi

Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Alper Pirşen, Arda Güler'i birçok kulübün istediğini ancak transfer yarışını kendilerinin kazandığını söyledi.

Fenerbahçe'de Sportif Hukuk İşleri ve Futbol Altyapı'dan sorumlu eski yönetim kurulu üyesi Alper Pirşen, sarı lacivertlilerin yıldızı Arda Güler'den 28 şampiyonluk başvurusuna kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

Twitter'da sohbet odasında açıklamalarda bulunan Pirşen, "Federasyon şu ana kadar cevap vermediği için teknik olarak 28 şampiyonluk talebimizi reddettiklerini söyleyebiliriz." diye konuştu.

"BİZ YARIŞMACI BİR KULÜBÜZ"

Genç oyuncuların oynaması konusunda fikirlerini açıklayan Fenerbahçe'nin eski yöneticisi, "Sırf genç diye oyuncu oynatamayız, biz yarışmacı bir kulübüz." dedi.

Fenerbahçe'nin eski yöneticisi, sarı lacivertlilerin genç yıldızı Arda Güler'in ailesine de övgüler yağdırdı. Pirşen şunları söyledi: "Arda Güler'in ailesiyle konuştum. 'Ömer Faruk ile yaşananların ardından siz Fenerbahçe altyapısının imajı için son kalesiniz' dedim. Arda'nın en büyük şansı ailesi. Onu koruyup kolluyorlar. Altın yumurtlayan tavuk gibi görmüyorlar, çok olgunlar."





"TRABZONSPOR DA İSTEMİŞTİ"

Pirşen, Arda Güler'in altyapıda bilinen bir futbolcu olduğunu vurgulayarak "Arda öyle bilinmeyen bir oyuncu değildi. Beşiktaş, Trabzonspor ve Altınordu da istemişti onu. Ali Koç devreye girdi ve Arda'yı kulübe kazandırdı. Herkes biliyordu onun yeteneğini. Daha bu sezon başında Trabzonspor Arda için kiralama teklifi yaptı." dedi.