Alper Potuk, Ankara Keçiörengücü'nden ayrıldı

1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, orta saha oyuncusu Alper Potuk ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada "Futbolcumuz Alper Potuk ile karşılıklı anlaşma sonucunda yollarımız ayrılmıştır. Kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

"KENDİ İSTEĞİMLE AYRILMA KARARI ALDIĞIMI BELİRTMEK İSTERİM"

Alper Potuk ise Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

Ankara Keçiörengücü'nden kendi isteğimle ayrılma kararı aldığımı belirtmek isterim. Kulüpte bulunduğum süre boyunca bana destek veren başkanımıza, sportif direktörümüze, teknik ekibe, takım arkadaşlarıma ve tüm kulüp çalışanlarına teşekkür ederim. Ankara Keçiörengücü'ne sezonun geri kalanında başarılar diliyorum.

SADECE 160 DAKİKA OYNADI

Kariyeri boyunca; Eskişehirspor, Fenerbahçe, Ankaragücü, Rizespor ve Gostivar formalarını giyen 34 yaşındaki futbolcu, Ankara Keçiörengücü'nde yalnızca 5 maça çıktı.

150 bin euro piyasa değeri bulunan Alper Potuk, bu karşılaşmalarda 160 dakika sahada kalırken, 1 asist kaydetti.

Tecrübeli oyuncu, A Milli Futbol Takımı'nın formasını ise 16 kez giydi.