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    Alper Potuk, Ankaragücü ile ilk idmanına çıktı

    Fenerbahçe ile sözleşmesini feshettikten sonra Ankaragücü'ne transfer olan Alper Potuk sarı-lacivertli takımla ilk antrenmanına çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 20.09.2020 - 16:31
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    Alper Potuk, Ankaragücü ile ilk idmanına çıktı

    Ankaragücü'nün Süper Lig'in 3. haftasında Sivasspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını, teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde Beştepe Tesisleri'nde sürdürdüğü kaydedildi.

    ALPER DE ANTRENMANDA

    Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanın pas ve pres çalışmasıyla devam ettiği aktarıldı.

    Antrenmanın taktik çalışmayla sona erdiği belirtildi. Antrenmana sarı-lacivertlilerle 2 yıllık sözleşmeye imza atan Alper Potuk'un da katıldığı ifade edildi.

    Alper Potuk, Ankaragücü ile ilk idmanına çıktı #1

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