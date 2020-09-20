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- Alper Potuk, Ankaragücü ile ilk idmanına çıktı
Alper Potuk, Ankaragücü ile ilk idmanına çıktı
Fenerbahçe ile sözleşmesini feshettikten sonra Ankaragücü'ne transfer olan Alper Potuk sarı-lacivertli takımla ilk antrenmanına çıktı.
- Haber Merkezi
- 20.09.2020 - 16:31
Ankaragücü'nün Süper Lig'in 3. haftasında Sivasspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını, teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde Beştepe Tesisleri'nde sürdürdüğü kaydedildi.
ALPER DE ANTRENMANDA
Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanın pas ve pres çalışmasıyla devam ettiği aktarıldı.
Antrenmanın taktik çalışmayla sona erdiği belirtildi. Antrenmana sarı-lacivertlilerle 2 yıllık sözleşmeye imza atan Alper Potuk'un da katıldığı ifade edildi.