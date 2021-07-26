Alper Potuk: Ben yaşlı futbolcu değilim

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Alper Potuk, Rizespor'a transfer olduktan sonra açıklamalarda bulundu. Tecrübeli futbolcu geleceğe dair umutlu konuştu.

Süper Lig ekiplerinden Rizespor'un yeni transferlerinden Alper Potuk, takımını ligde üst sıralara taşımayı hedeflediğini belirtti.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Erzurum'un Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki kamp dönemini tamamlayan Rizespor'un 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Alper Potuk, AA muhabirine konuştu.

Karadeniz ekibini tercih etmesinin sebebini anlatan Potuk, "Başkanımızla konuştuğumuzda iki tarafında menfaatlerine olacak şekilde düşünerek öncelikle 'size hangisi uyarsa' dedim. Sonrasında Bülent hocayla, Tahir başkanla konuştum. Kulübüme de bunu ilettiğimde bunun olabileceğini söylediler. Hem Bülent hocamızın hem de Tahir başkanın yaklaşımından dolayı Rizespor oldu. İnşallah hayırlı olur." diye konuştu.





"GENÇ DE YAŞLI DA DEĞİLİM"

Yaşının çok genç olmadığını hatırlatan Potuk, şunları kaydetti: "Yaşımız çok genç olmasa da yaşlı statüsünde de değil. İnsanlar çok erken yaşta oynamaya başladığım için biraz böyle 34-35 yaşlarında sanıyor ama 30 yaşındayım. Daha önümde çok uzun senelere var ve tabii ki hedeflerim her zaman var. Öncelikli hedefim Rizespor'a faydalı olmak, Rizespor'u yukarılara taşımak. Oraya taşıdıktan, takım ve bireysel olarak da iyi oynadıktan sonra gerisi gelir. 7 senelik bir Fenerbahçe macerasından sonra Ankaragücü çok istekli davrandı ve beni o zaman transfer etti. Taraftarından başkanına herkese teşekkür ediyorum."