Alper Potuk: Hangi kural olursa olsun 10 yıl daha oynarım

Alper Potuk: Hangi kural olursa olsun 10 yıl daha oynarım

Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk, yeni yabancı kuralı sonrasında kendisine yönelik eleştirilere tepki gösterdi.

Fenerbahçe'nin 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Alper Potuk, yeni yabancı oyuncu kuralı üzerinden oynadığı futbola yönelik göndermelere sosyal medya hesabı üzerinden karşılık verdi:

"BEN SUSTUKÇA YORUMLAR TERBİYESİZLEŞTİ"

"10 yıldır 300 maçın üzerinde oynamış bir oyuncu olarak yabancı sınırlaması üzerinden şahsım adına yapılan yorumları, algıları kabul etmiyorum. Futbol kariyerim boyunca yaklaşık 10 hocayla çalışıp, birçok yıldız oyuncunun arasında, 25-30 maç ortalamasıyla sahadaydım. Ben sustukça yapılan yorumlarla terbiyesizliklerin ulaştığı nokta haddini aştı."





"10 YIL DAHA OYNARIM, YABANCI KURALI BENİ BAĞLAMAZ"

"Yattığım yerden para kazanmak amacında olsaydım; ne sezon başı tarihte görülmemiş indirim yapar ne de devre arasında 2,5 yıllık garanti ücretimden vazgeçerek ayrılmak istediğimi yönetim kuruluna iletirdim. Evet haklılar; Türk futboluna hangi kural gelir ya da giderse 10 yıl daha oynamaya devam edeceğim. Özetle, şu şartlarda bazı futbol yorumcularının adımı geçirerek tartıştığı yabancı oyuncu sınırlaması benim ilgilendiğim bir konu değildir!"