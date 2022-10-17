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    Alper Potuk'tan eski takımı Eskişehirspor'a destek

    Eskişehirspor'un Erkan Zengin’in 6 milyon liralık bonservis borcunu kapatabilmek için başlattığı kampanyaya eski futbolcularından Alper Potuk, 100 bin lira bağışta bulunarak destek verdi.
    • 17.10.2022 - 17:44
    • Güncelleme : 17.10.2022 - 18:16
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    Alper Potuk'tan eski takımı Eskişehirspor'a destek

    TFF 3’üncü Lig 1’inci Grup ekiplerinden Eskişehirspor, 2016-2017 sezonunda Trabzonspor’dan eski oyuncusu Erkan Zengin’i 400 bin euroya transfer etti.

    Faizleriyle birlikte borç 420 bin euroyu aşarken Eskişehirspor, borcu ödeyebilmek için geçen yıl kasım ayında ‘www.dosyakapat.com’ isimli internet sitesini kurarak yardım kampanyası başlattı.

    Alper Potuk, 100 bin lira bağışta bulundu

    Yaklaşık 6 milyon liralık borç için kurulan sitede toplanan bağışlar 268 bin lirayı geçti. 1'inci Lig ekiplerinden Rizespor'da forma giyen, eski Eskişehirsporlu Alper Potuk, ‘dosyakapat’ kampanyasına 100 bin lira bağışta bulunarak destek verdi.

    Alper Potuk tan eski takımı Eskişehirspor a destek #1

    "Allah birini bin yapsın"

    Eskişehirspor Kulübü Başkanı Mehmet Şimşek, bağışı sosyal medya hesaplarından Alper Potuk’un Eskişehirspor formalı fotoğrafıyla birlikte “Eski futbolcumuz Alper Potuk dosyakapat.com sitesi üzerinden 100 bin TL bağış yapmıştır. Allah birini bin yapsın. Yaşasın Eskişehirspor.” mesajıyla paylaştı.

    Alper Potuk tan eski takımı Eskişehirspor a destek #2


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