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Alper Potuk'tan eski takımı Eskişehirspor'a destek

Alper Potuk'tan eski takımı Eskişehirspor'a destek

Eskişehirspor'un Erkan Zengin’in 6 milyon liralık bonservis borcunu kapatabilmek için başlattığı kampanyaya eski futbolcularından Alper Potuk, 100 bin lira bağışta bulunarak destek verdi.