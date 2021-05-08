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    Alper Potuk'tan Fenerbahçelileri kızdıran gol sevinci

    Alper Potuk'tan Fenerbahçelileri kızdıran gol sevinci

    Ankaragücü'nde Alper Potuk, Fenerbahçe'ye attığı golün ardından "Sus" işareti yaparak sevincini yaşadı.
    • Haber Merkezi
    • 08.05.2021 - 21:16
    • Güncelleme : 08.05.2021 - 21:27
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    Ankaragücü'nün Fenerbahçe ile oynadığı mücadelede Ankara ekibi erken golle öne geçerken, Alper Potuk'un gol sevinci dikkatleri çekti.

    SUS İŞARETİ YAPTI

    Attığı gol sonrasında kameralara koşan Fenerbahçe'nin eski oyuncusu, "Sus" işareti yaptı ve sevincini yaşadı.

    30 yaşındaki Alper Potuk, 2013'te Eskişehirspor'dan transfer olduğu Fenerbahçe'de 7 sezon oynamış ve sezon başında bedelsiz olarak Ankaragücü'nün yolunu tutmuştu.

    Alper Potuk tan Fenerbahçelileri kızdıran gol sevinci #1

    (Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)

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