Alper Potuk'tan Fenerbahçelileri kızdıran gol sevinci

Ankaragücü'nde Alper Potuk, Fenerbahçe'ye attığı golün ardından "Sus" işareti yaparak sevincini yaşadı.

Ankaragücü'nün Fenerbahçe ile oynadığı mücadelede Ankara ekibi erken golle öne geçerken, Alper Potuk'un gol sevinci dikkatleri çekti.

SUS İŞARETİ YAPTI

Attığı gol sonrasında kameralara koşan Fenerbahçe'nin eski oyuncusu, "Sus" işareti yaptı ve sevincini yaşadı.

30 yaşındaki Alper Potuk, 2013'te Eskişehirspor'dan transfer olduğu Fenerbahçe'de 7 sezon oynamış ve sezon başında bedelsiz olarak Ankaragücü'nün yolunu tutmuştu.

(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)