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    Alper Ulusoy karlı zemine köpük sıktı

    Dün karlar altında oynanan Başakşehir-Sivasspor maçında, frikik atışı öncesi barajın önüne köpük sıkan hakem Alper Ulusoy, sosyal medyada gündem oldu.
    • Haber Merkezi
    • 17.01.2021 - 13:50
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    Alper Ulusoy karlı zemine köpük sıktı

    1-1 sona eren Başakşehir-Sivasspor maçında yaşanan ilginç olayların yankıları sürüyor.

    Sivasspor'un beyaz formayla sahaya çıkmasının ardından, mücadelenin hakemi Alper Ulusoy'un hareketi de sosyal medyada gündem oldu.

    KARLI ZEMİNE KÖPÜK SIKTI

    Frikik atışı öncesi barajın yerini ayarlayan Ulusoy, karlı zemine köpük sıktı.

    Bu hareket futbolseverleri güldürürken, Twitter'da yorum yapan taraftarlar 'ayağıyla karı silse çizgi çekmiş olurdu' şeklinde yorumlarda bulundu.

    Alper Ulusoy karlı zemine köpük sıktı #1

    (Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

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