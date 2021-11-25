Alsancak Stadı ne zaman açılacak, adı ne olacak? Geri sayım başladı

Alsancak Stadı ne zaman açılacak, adı ne olacak? Geri sayım başladı

İzmirli futbolseverler Alsancak Stadı'nın açılışını merakla bekliyor ve ne zaman açılacağını araştırıyor. Futbolseverler, "Alsancak Stadı ne zaman açılacak, adı ne olacak?" sorusunu gündeme getirdi.

Alsancak Stadı, 2014 yılında depreme dayanıksız raporu almasının ardından kapatılıp 2015'te yıkıldı.

İzmir'in ve Türk futbolunun en eski statlarından birisi olan Alsancak Stadı'nda, 7 yıldır devam eden çalışmaların sonuna gelindi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ele alınan ve yenilenen stat, Türkiye'nin en modern statlarından birisi haline getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışının yapılması beklenirken, bu açılışın ne zaman olacağı merak edilmeye başlandı.

İzmirli futbolseverler, Alsancak Stadı'nın açılışının ne zaman olacağını ve hangi ismin verileceğini merak ediyor.

Peki, Alsancak Stadı ne zaman açılacak, adı ne olacak? İşte detaylar...

ALSANCAK STADI NE ZAMAN AÇILACAK, ADI NE OLACAK?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yenilenip Türkiye'nin en modern spor tesislerinden biri haline gelen tarihi stat; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 26 Kasım Cuma günü açılacak.

Alsancak Stadı'nın yeni ismi konusunda meraklı bekleyiş sürerken, stada Türk futbolunun en önemli teknik adamlarından birisi olan Mustafa Denizli'nin adının verilmesi bekleniyor.

Denizli, kariyerinde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta ayrı ayrı şampiyonluk yaşayan tek teknik direktör oldu.

Başarılı teknik adam, A Milli Takım'a 2000 Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final oynattı.