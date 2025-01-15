Altay, 111. yaşını kutluyor

Haber Merkezi

İzmir'in köklü kulüplerinden Altay, yarın 111'inci kuruluş yıl dönümünü kutlayacak. Cumhuriyet öncesi dönemde 16 Ocak 1914'te kurulan siyah-beyazlı kulüp, yeni yaşında ilk olarak saat 11.00'de Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk koyma töreni gerçekleştirecek.

Altay 1914 Taraftarlar Derneği'nin, "Kurtuluş Meşalesi" programı ise akşam saatlerinde yapılacak.

Alsancak Limanı bölgesinde 18.14'te toplanacak siyah-beyazlılar, 19.14'te kortej yürüyüşü gerçekleştirecek.

Altaylı taraftarlar 20.14'te ise Kordon Boyu'nda meşale şov yapacak. Gündoğdu Meydanı'nda DJ performansı ile kutlamalar sona erecek.

YENİ YAŞA ÖZEL FORMA

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altay'da yönetim, kulübe gelir sağlamak amacıyla özel forma satışı yapma kararı aldı.

Kulübün 111'inci yıl dönümü öncesi harekete geçen yönetim, önümüzdeki günlerde özel formaların tanıtımını yapacak.

Tam 111 adet satışa sunulacak formaların tanesinin 50 bin TL'den satılacağı belirtildi. Camianın özel formalara şimdiden ilgi gösterdiğini söyleyen Başkan Süleyman Özkaral, "Altay'ımızın 111'inci yaşı için hazırlanan formalarımızı tanıtım yapılmadan alanlar oldu.

Bir tanıtım filmiyle formalar görücüye çıkacak. Özel dizayn edilmiş formalar Altay'a gönül verenler için unutulmaz birer anı olacak" dedi.

Kaynak yaratma çalışmalarını sürdüren yönetim formalarının tamamı satılırsa 5 milyon 550 bin TL gelir elde edecek.