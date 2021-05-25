Altay-Altınordu maçının hakemi Cüneyt Çakır oldu

Altay-Altınordu maçının hakemi Cüneyt Çakır oldu

Altay ve Altınordu arasında 26 Mayıs’ta oynanacak karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek.

Altay ve Altınordu 26 Mayıs’ta Atatürk Olimpiyat Stadı’nda karşı karşıya gelecek.

İki takım da Süper Lig'e yükselmek için mücadele edecek.

FİNALDE DÜDÜK CÜNEYT ÇAKIR’DA

TFF’den yapılan açıklamaya göre Atatürk Olimpiyat Stadı’nda 26 Mayıs günü saat 20.00’de oynanacak karşılaşmayı Cüneyt Çakır düdük çalacak.

Çakır’ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Hüseyin Göçek olacak.