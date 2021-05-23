Altay-Altınordu maçının tarihi ve oynanacağı stat

Altay-Altınordu maçının tarihi ve oynanacağı stat

Altay ile Altınordu arasındaki final maçı 26 Mayıs'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Altay ile Altınordu arasında oynanacak olan TFF 1. Lig play-off final maçının 26 Mayıs Çarşamba günü Atatürk Olimpiyat Stadı’nda saat 20.00’de oynanacağı açıklandı.

YILLAR SÜREN HASRET İÇİN SAHAYA ÇIKACAKLAR

Altay 2003’ten beri Süper Lig ’den uzak 2002-2003’te Süper Lig’e veda ettikten sonra üst üste 8 sezon TFF 1. Lig’de yer alan Altay, daha sonra TFF 3. Lig’e kadar geriledi.

2016-2017 sezonu bitiminde 2. Lig’e, 2017-2018 sezonu sonunda da 1. Lig’e yükselen Altay, play-off finalinde tekrar Süper Lig’e dönmek için mücadele edecek.

Altınordu'nun 51 yıllık özlemi Altınordu, en son 1969-70 sezonunda Süper Lig'de yer almıştı. Altınordu, finalde Altay'ı devirirse, 51 yıllık Süper Lig özlemini sona erdirecek.