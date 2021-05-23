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Altay-Altınordu maçının tarihi ve oynanacağı stat
Altay ile Altınordu arasındaki final maçı 26 Mayıs'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
- Haber Merkezi
- 23.05.2021 - 15:36
- Güncelleme : 23.05.2021 - 15:52
Altay ile Altınordu arasında oynanacak olan TFF 1. Lig play-off final maçının 26 Mayıs Çarşamba günü Atatürk Olimpiyat Stadı’nda saat 20.00’de oynanacağı açıklandı.
YILLAR SÜREN HASRET İÇİN SAHAYA ÇIKACAKLAR
Altay 2003’ten beri Süper Lig ’den uzak 2002-2003’te Süper Lig’e veda ettikten sonra üst üste 8 sezon TFF 1. Lig’de yer alan Altay, daha sonra TFF 3. Lig’e kadar geriledi.
2016-2017 sezonu bitiminde 2. Lig’e, 2017-2018 sezonu sonunda da 1. Lig’e yükselen Altay, play-off finalinde tekrar Süper Lig’e dönmek için mücadele edecek.
Altınordu'nun 51 yıllık özlemi Altınordu, en son 1969-70 sezonunda Süper Lig'de yer almıştı. Altınordu, finalde Altay'ı devirirse, 51 yıllık Süper Lig özlemini sona erdirecek.