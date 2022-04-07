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    Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu istifa etti

    Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu istifa etti

    Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu görevinden istifa ettiğini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 07.04.2022 - 16:11
    • Güncelleme : 07.04.2022 - 16:39
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    Süper Lig'de 31 hafta geride kalırken, Altay ligin son sıralarına demir atmış durumda.

    Kaybedilen puanlar İzmir ekibinde kaosa neden oldu. Bu nedenle başkan Özgür Ekmekçioğlu istifa etti.

    Resmi açıklama

    Kulüp resmi sitesinden istifa ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.

    "BÜYÜK ALTAY CAMİASINA

    Altay Spor Kulübü'nde altı yıldır büyük bir gururla sürdürdüğüm başkanlık görevimi, bugün itibariyle bırakıyorum.

    Genel kurulumuzun Nisan ayı içerisinde gerçekleştirilmesine ve tüm idari-mali işleyişin düzenli olarak devamına yönelik planlama yapıldı.

    Görev sürem boyunca destek veren Büyük Altay camiası ve taraftarına teşekkür ederken, çok kutsal bir görevi yerine getirmenin onuruyla sonsuz saygılarımı sunuyorum.

    Özgür EKMEKÇİOĞLU"

    Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu istifa etti #1


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