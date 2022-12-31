Altay Bayındır: 100. yılda şampiyonluk en çok bize yakışır

Fenerbahçe'nin kalecisi Altay Bayındır, şampiyonluk için iddialı konuştu. Bayındır, "Cumhuriyetin 100. yılında şampiyonluk en çok Fenerbahçe'ye yakışır." dedi.

Son dönemlerde adı Avrupa'nın dev kulüpleriyle anılan Fenerbahçe'nin başarılı eldiveni Altay Bayındır, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Takımın kaptanlığını yapan 24 yaşındaki isim, Fenerbahçe'yi özlenen başarıya taşıyacaklarını belirtti.

"Yıllardır mücadele ediyoruz"

Yeni yıl hakkında beklentilerini açıklayan Altay, "Geride bıraktığımız yıllarımızdan çok daha iyilerini gelecek yıl ve sonraki yıllarda hep birlikte yaşarız inşallah. İyisiyle kötüsüyle, acısıyla tatlısıyla bir yılı daha geride bırakıyoruz. Olumlu, olumsuz birçok şey yaşandı. İnşallah önümüzdeki yıl, olumlulardan aldığımız enerjiyle pozitif düşünerek bundan sonraki yıllar da sağlıklı, güzel bir mantaliteyle geçireceğimiz nice mutlu yılların başlangıcı olur.

Yıllardır mücadele ediyoruz. Uzun süredir hasret duyduğumuz bir durum söz konusu. İnşallah bu sene tüm emeklerimizin, mücadelemizin, sahada gözüken, gözükmeyen, Samandıra’da çalışan, gecesi, gündüzü olmayıp takım için, başarımız için mücadele eden herkesin meyvesini aldığı bir sezon olur. Yeni yılla ilgili tek beklentim bu." sözlerini sarf etti.

"100. yılda da şampiyonluk en çok bize yakışır"

Sezonun değerlendirmesini yapan Altay Bayındır, "Çok güzel bir birliktelik oluştu, özellikle bu sene. Benim 4. yılım ama bu sene daha farklı, daha iyi bir hava var pozitif anlamdı. Herkes neşeli, herkes ne zaman güleceğini, ne zaman ciddi olacağını ayırt ediyor. Çok iyi bir hocamız var, çok iyi bir teknik kadromuz var. Dolayısıyla onlar saha içinde bize çok şey katıyor. Bizler de bunları sahaya yansıttığımız zaman güzel sonuçlar alıyoruz. Fakat bu futbol, bazen bazı şeyler istediğin gibi gitmiyor. Kazandığımız zaman mutluyuz. Bunun devam etmesi için hepimiz mücadele veriyoruz. Önemli olan her maçı final niteliğinde, her maçın önemini, ciddiyetini bilir şekilde, antrenmanlarda da aynı şekilde mücadeleye devam edeceğiz futbolcular olarak. Sezon sonu da sakatlıksız, kimsenin rahatsızlık yaşamadığı iyi bir sezon olur; bu emeklerin meyvesini inşallah sezon sonu güzel bir sonuçla alırız. Önümüzde birçok maç var. Keza birçok maç da oynayarak buraya geldik. Bir Dünya Kupası arası oldu ama ondan önce de çok yoğun bir trafiğimiz vardı. Lige en erken biz başladık. Avrupa maçlarımız, sürekli yolculuklarımız… İster istemez yorgunluklar üst üste binmişti. Dünya Kupası bize de iyi geldi. Ama çalışmalarımıza devam ettik. İnşallah bu güzel gidişat devam eder. Bizler sonuna kadar mücadele edeceğiz. 100. yılda da şampiyonluk en çok bize yakışır. Taraftarlarımızla her daim iç içe geçireceğimiz güzel zamanlar olur inşallah." ifadelerini kullandı.

"Hocamız bize birçok şeyi gösteriyor"

Takımdaki enerjinin negatif olmadığını belirten Altay, "Negatif hiçbir şeyimiz yok. Ne zaman gülünmesi gerekiyor, ne zaman neşeli olunması gerekiyor, ne zaman dersine ciddi bir şekilde çalışman gerekiyor bunların ayrımını çok güzel yapıyor. Bizler de buna uyum sağladığımız zaman her zaman sonuç alıyoruz. Bu çok önemli bir nüans. Hocamız bunu sağlıyor. Toplantılarda ciddi ne gerekiyorsa konuşuyoruz, arada ufak bir gülme esi de veriliyor. O da oyuncular için güzel oluyor. Her gün toplantı yapıyor, birçok şeyi konuşuyoruz. Saha içinde de aynı şekilde hocamız bize birçok şeyi gösteriyor." sözlerini sarf etti.

"Her konuda elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz"

Takım olarak ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını söyleyen Altay Bayındır, "Bizler futbolcularız, bizim işimiz sahaya odaklanmak. Az önce söylediğim gibi olumsuzluklara takıldığın zaman bazı şeylerde olumsuz gidiyor. Yapmamız gerekenler belli. Sahada formanın ağırlığını bilerek, sonuna kadar mücadele etmemiz, başarı elde etmeye çalışmamız. Bunu da insanlara, herkese hissettirmemiz.. Bundan güç almamız gerekiyor. Dışarıda olan olumsuzluklar ya da diğer maçlarla alakalı olumsuzluklara kafa yorarak değil, sadece saha içinde…. Samadıra’da çalışıyoruz.

Maç maç bakmamız gerekiyor. 5 hafta sonra, 2 hafta sonra, böyle bir şey yok. Ligimizde her maçın konsepti farklı. İyi oyunculardan oluşan bir ligde mücadele ediyoruz. Bizler de Fenerbahçe’yiz. Her takım, Fenerbahçe takımı ile maç yapacağını bilir ve o konsantrasyonla geliyor. Bizler her maç en az onlar kadar konsantre olmanın bilinciyle hareket ediyoruz. Keza öyle yapıyoruz. Bizim yapmamız gereken sadece odaklı, kulak tıkalı, işini yapmaya çalışan bir grup, birbirine kenetlenmiş ki, burada herkes birbiriyle çok iyi. Farklı ayrım olmaksızın, herkes tam bir takım olmuş durumda. Herkes birbiriyle fikirlerini, düşüncelerini paylaşıyor. Ben de 4 yıldır buradayım.

Her konuda elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz. Herkes pozitif, bakış açısı olumlu. Bu olumlu gidişatın ve birlikteliğin sonucunda da en önemlisi bundan sonraki vereceğimiz mücadelenin sonucunda güzel bir sonuç alırız, taraftarlarımızla birlikte. Önümüzde daha çok maç var. Bizim odağımız sadece o hafta oynayacağımız maç. Başka hiçbir şey değil. Sezon sonu için mücadele veriyoruz tabii ki de yapmamız gerekenlerin bilinci ile hareket ediyoruz. Bulmaca gibi küçük küçük doğru yerleştirmen gerekiyor ki en sonunda puzzle’da sağlıklı çerçeve oluşsun. Buna odaklıyız. Konuşmalarımız hep bu yönde. İnşallah sezon sonu verdiğimiz mücadelenin, bugüne kadar ki ve bugünden sonraki vereceğimiz mücadelenin karşılığını hep birlikte alırız ve özlediğimiz, hasretle beklediğimiz Cumhuriyetimizin 100. Yılında şampiyonluğa hep birlikte ulaşırız. Bunun için mücadele vereceğiz." ifadelerinde bulundu.