Altay Bayındır 23 yıl sonra ilki başardı

Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi Altay Bayındır, Rüştü Reçber'den sonra ligde ilk üç maçta kalesini gole kapatan ilk Fenerbahçeli kaleci oldu.

Fenerbahçe 'nin başarılı file bekçisi Altay Bayındır, bu sezon Süper Lig 'deki üçüncü maçında da kalesini gole kapatmayı başardı.

İLK ÜÇ MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPATTI

Altay, 1-0 kazanılan Adana Demir ve 2-0 kazanılan Antalya mücadelesinden sonra Altay'ın da ataklarında kalesinde adeta duvar ördü.

Genç oyuncu böylece, 1998-99'dan bu yana Rüştü Reçber'den sonra ligde ilk üç maçında kalesini gole kapatan ilk Fenerbahçeli kaleci oldu.



