Euro
9.8869
0.32%
Dolar
8.3771
0.4%
Altın
489.26
0.34%
Borsa
1.458
0.67%
Bitcoin
401.805
-0.77%
EXEN Coin
25.91
-1.18%
28ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 28 C

    Altay Bayındır 23 yıl sonra ilki başardı

    Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi Altay Bayındır, Rüştü Reçber'den sonra ligde ilk üç maçta kalesini gole kapatan ilk Fenerbahçeli kaleci oldu.
    • Haber Merkezi
    • 30.08.2021 - 14:17
    • Güncelleme : 30.08.2021 - 14:19
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Altay Bayındır 23 yıl sonra ilki başardı

    Fenerbahçe 'nin başarılı file bekçisi Altay Bayındır, bu sezon Süper Lig 'deki üçüncü maçında da kalesini gole kapatmayı başardı.

    İLK ÜÇ MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPATTI

    Altay, 1-0 kazanılan Adana Demir ve 2-0 kazanılan Antalya mücadelesinden sonra Altay'ın da ataklarında kalesinde adeta duvar ördü.

    Genç oyuncu böylece, 1998-99'dan bu yana Rüştü Reçber'den sonra ligde ilk üç maçında kalesini gole kapatan ilk Fenerbahçeli kaleci oldu.

    Altay Bayındır 23 yıl sonra ilki başardı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir