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    Altay Bayındır ameliyat oldu

    Altay Bayındır ameliyat oldu

    Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi Altay Bayındır el bileğinden yaşadığı sakatlık sonucu ameliyat edildi.
    • Haber Merkezi
    • 18.04.2021 - 11:57
    • Güncelleme : 18.04.2021 - 13:15
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    Dün yapılan antrenmanda el bileği kemiği kırılarak sezonu kapatan Altay Bayındır ameliyat edildi.

    "AMELİYAT BAŞARILI GEÇTİ"

    Sarı-lacivertli takımın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kalecimiz Altay Bayındır, dün gerçekleşen antrenmanın şut çalışması sırasında el bileği travması geçirmiştir. Acıbadem Hastanesi’nde yapılan kontrol ve MR sonucunda, kalecimizin el bileği skafoid kemiğinde kırık saptanmış olup ameliyat olmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

    Altay Bayındır ameliyat oldu #1

    "ÜZÜNTÜ YAŞIYORUM"

    Ameliyat sonrası konuşan başarılı eldiven, "Kırık tespitinden çok takımımla beraber olamayacağımın üzüntüsünü yaşıyorum. Başarılı bir ameliyat geçirdim ve güçlüyüm. En kısa sürede kendime titizlikle dikkat edip sahalarda olacağım. Destekleriniz ve geçmiş olsun dilekleriniz için çok teşekkür ederim." dedi.

    23 yaşındaki kalecinin sahalardan 3 ay uzak kalması bekleniyor.

    Altay Bayındır ameliyat oldu #2

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