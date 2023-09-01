Altay Bayındır, Arsenal maçının kadrosuna alındı Manchester United Teknik Direktörü Erik Ten Hag maç öncesinde düzenlediği basın toplantısında, Altay Bayındır'ın İngiltere Premier League'nin 4. haftasında oynanacak Arsenal maçının kadrosunda olacağını açıkladı.

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İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United, kaleci Altay Bayındır'ı 5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında renklerine bağladı.

İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, Fenerbahçe forması giyen 25 yaşındaki file bekçisiyle 2027 yılına kadar sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Manchester United'a transfer olan ilk Türk futbolcu olarak tarihe geçen Altay Bayındır'ın imzası sonrası açıklamalar yapan teknik direktör Erik ten Hag, 25 yaşındaki file bekçine övgülerde bulundu.

"Onu takip ettik, yoğun bir şekilde araştırdık"

Altay Bayındır'ın transferine dair konuşan Erik ten Hag, şunları söyledi:

Onu takip ettik, yoğun bir şekilde araştırdık ve Manchester United ile İngiliz futboluna uyum sağlayabilecek becerilere sahip olduğunu düşünüyoruz.

Altay Bayındır transferi için çok mutlu olduklarını belirten Erik ten Hag, milli kalecinin ilerleyen yıllarda çok fazla ilerleme kaydedeceğine emin olduklarını bildirdi.

Arsenal maçında kadroda olacak

Öte yandan Erik ten Hag, Altay Bayındır'ın görev alabileceği ilk resmi maçı da duyurdu.

Hollandalı teknik adam, 25 yaşındaki eldivenin 3 Eylül'deki Arsenal maçının kadrosuna yer alacağını doğruladı.