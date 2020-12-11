Altay Bayındır: Beşiktaş yenilgisinden ders aldık

Fenerbahçe'nin 22 yaşındaki file bekçisi Altay Bayındır, Denizlispor ve Beşiktaş maçları hakkında açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi Altay Bayındır, Denizlispor maçı öncesinde takımda birikmişlik olduğunu söyledi.

Genç file bekçisi, “Penaltıyı kurtardıktan sonra da enerji patlaması yaşadım. Denizlispor maçında aldığımız üç puan bizim için çok önemliydi. Farklı bir sonuçta çok farklı rüzgarlar esebilirdi. Bu maçın önemini anlatmak için Gökhan Gönül ağabey tüm futbolcuları toplayıp bizlerle bir toplantı gerçekleştirdi. Bizim için önem derecesi bu kadar yüksek bir maça penaltı kurtarışı ve performansımla katkı sağladığım için de apayrı bir mutluluk yaşıyorum. Fakat önemli olan bu performansı sürekli hale getirmek.” dedi.

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"DERBİDEN DERS ALDIK"

Altay, Denizlispor’un maçtan önce yaptığı paylaşımın yanlış olduğunu belirterek, “Bu tarz sosyal medya paylaşımları bizim işimiz değil. Bizim işimiz sahadaki performansımızı yüksek tutmak, maçlar oynanmadan ortamı bu tarz şeylerle kızıştırmanın mantığı yok.” diye konuştu.

21 yaşındaki kaleci, Beşiktaş derbisiyle ilgili olarak, “Yediğimiz ikinci gol bizi takım olarak düşürdü. Ancak bu yenilgiden dersler aldık.” dedi.

Öte yandan Altay Bayındır, kendisine yapılan eleştirilere asla kızmadığını da dile getirdi.