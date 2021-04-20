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Altay Bayındır bireysel idmanlara başladı
Fenerbahçe'de yaşadığı talihsiz sakatlık sonucu 3 ay sahalardan uzak kalan Altay Bayındır, tek eliyle antrenman yaptı.
- Haber Merkezi
- 20.04.2021 - 16:56
- Güncelleme : 20.04.2021 - 17:01
Antrenmanda sakatlanarak sezonu kapatan Altay Bayındır, bireysel idmanlarına eli sargılı bir şekilde devam ediyor.
TEK ELİYLE ÇALIŞIYOR
El bileğinde kırık tespit edilen 23 yaşındaki file bekçisi, tek elle bloke antrenmanı yaparak sahalara döndüğünde form kaybı yaşamanın önüne geçmek istiyor.
Başarılı kalecinin tek elle yaptığı idman ise sosyal medyada oldukça öne çıktı.
Altay Bayındır tek eliyle antrenmanlara devam ediyor - İZLE