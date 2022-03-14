Altay Bayındır büyük oynadı

Fenerbahçe'nin başarılı eldiveni Altay Bayındır, yaşadığı sakatlığın ardından takıma çok çabuk adapte oldu. Alanyaspor maçındaki kurtarışları ve yaptığı asistle gönülleri fethetti.

Fenerbahçe'de omzundaki sakatlık nedeniyle uzun bir süre sahalardan uzak kalan Altay Bayındır, her geçen gün formunu bulmaya devam ediyor...

Milli eldiven, dün oynanan Alanyaspor maçında ortaya koyduğu mücadele ile yine hayran bıraktı. 23 yaşındaki genç kaleci, yaptığı kurtarışların yanında bir de asistle maça damgasını vurdu.





ASİST YAPAN KALECİ OLDU

26. dakikada sarı-lacivertli ekibin oyun kurmaya çalıştığı sıralarda Altay, kendi yarı alanının ortalarına kadar geldi ve attığı uzun pasla Rossi'yi golle buluşturdu. Altay, verdiği bu gol pasıyla birlikte tarihe geçti.

Kanarya'da son olarak 2008-2009 sezonunun 13. haftasında Volkan Demirel, Beşiktaş mücadelesinde asist yapmıştı.



