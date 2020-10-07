Altay Bayındır: Camiamızın şampiyonluğa ihtiyacı var

İyi transferler yaptıklarını belirten Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır, "Umarım sonu da güzel olur" dedi.

Fenerbahçe'nin 22 yaşındaki kalecisi Altay Bayındır, Ümit Milli takım kampında Anadolu Ajansı'nın sorularını yanıtladı.

İlk olarak A Milli Takım'dan davet bekleyip beklemediği ile ilgili konuşan Bayındır, "A Milli ya da Ümit Milli farketmez. Üstümde milli forma var. Önemli olan çalışmak. Sonra gerisi gelecektir." dedi.

"ŞAMPİYONLUĞA İHTİYACIMIZ VAR"

Fenerbahçe'nin şampiyonluğun favorilerinden biri olarak gösterilmesi hatırlatılan Altay, "Camia olarak şampiyonluğa ihtiyacımız var. İyi transferler yaptık. Umarım sonu da güzel olur." diye konuştu.

Fatih Karagümrük karşısında kurtardığı kritik penaltı ile ilgili de konuşan başarılı file bekçisi, "Takıma katkı sağladıysam ne mutlu bana. Hocalarımızın söylediklerini sahaya yansıtmaya çalışıyoruz. Bana güvenen herkese teşekkür ediyorum. Çalışmaya ve gelişmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Altay, bir kaleciyi taklit etme ya örnek alma gibi bir durumunun olmadığını, kendisi gibi oynayarak başarılı olmak istediğini de sözlerine ekledi.