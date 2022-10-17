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    Altay Bayındır: Çok büyük isimler bile hatalar yapabiliyor

    Fenerbahçe'nin kalecisi Altay Bayındır, galibiyetle sona eren Ankaragücü maçının ardından konuştu.
    • 17.10.2022 - 22:53
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    Altay Bayındır: Çok büyük isimler bile hatalar yapabiliyor

    Süper Lig'in 10. haftasının kapanış maçında Fenerbahçe, deplasmanda Ankaragücü'nü 3-0 mağlup etti.

    Fenerbahçe'de Altay Bayındır, 3-0 kazanılan MKE Ankaragücü karşılaşmasını değerlendirdi.

    "Sabırsızlıktan gelen eleştiriler olacaktır"

    Milli kaleci, "İçeride hocalarımızla birlikte her maçın ardından ciddi analizler yapıyoruz. Sabırsızlıktan gelen eleştiriler olacaktır. Çünkü bir beklenti var. Bizler profesyoneliz. Bazen en iyi cevap, sessiz kalmaktır. Biz mücadelemize devam edeceğiz. Üstüne koyarak inşallah başarılı şekilde gideriz." dedi.

    Altay Bayındır: Çok büyük isimler bile hatalar yapabiliyor #1

    "Çok büyük isimler bile hatalar yapabiliyor"

    Altay Bayındır ayrıca, "Çok büyük isimler bile hatalar yapabiliyor. Kötü giden bir şey yok. Kulaklarımı kapatmış bir şekilde çalışmalarımı sürdürüyorum." sözlerini kullandı.


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