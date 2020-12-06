Altay Bayındır, Denizlispor maçında devleşti

Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır, Denizlispor maçının 2. yarısında yaptığı kurtarışlarla kalesinde devleşti.

Fenerbahçe'nin 22 yaşındaki kalecisi Altay Bayındır, Denizlispor maçında yaptığı kurtarışlarla dikkat çekti.

ALTAY KALESİNDE DEVLEŞTİ

56. dakikada Murawski'nin penaltısını kurtaran ardından oluşan kornerde Altay, İsmail Aissati'nin ceza sahası dışından çektiği sert şutu 90'dan müthiş bir refleksle kurtarmayı başardı.

Ardından kullanılan bir diğer kornerde Altay Bayındır, kaleye doğru yönelen topu yine harika bir reaksiyonla kurtarmayı başardı.





KENDİ REKORUNU KIRDI

Altay Bayındır, Süper Lig'de kalesine yönelen son iki penaltı vuruşunda da gole izin vermedi. Öte yandan genç file bekçisi 6 kurtarışla bu sezon kendi rekorunu kırdı.

"GÜZEL BİR PERFORMANS SERGİLEDİM"

Fenerbahçe'nin Denizlispor karşısında aldığı 2-0'lık galibiyetin mimarlarından olan Altay Bayındır karşılaşmanın ardından açıklamlaarda bulundu.

Kendisi adına çok iyi bir maç olduğunu vurgulayan Altay, "Benim adıma iyi maç oldu. Takımımız için önemli bir 3 puandı. İstanbul'a 3 puanla dönüyoruz. Güzel bir performans sergiledim. Devamı için çalışacağım. Gerçek Fenerbahçe taraftarlarımıza, bu başarıyı istikrarlı bir şekilde sürdürüp onların destreğiyle her zaman pozitif bir şekilde inşallah devam ederiz. Sezon sonunda hep beraber istediğimiz hedeflere ulaşırız" dedi.





"HAKEM ACELE ETTİ"

Penaltı pozisyonundan bahseden Altay, "Tek bir pozisyondan bahsetmek istiyorum. Rodallega bana vurdu, hoca hemen penaltı gösterdi. VAR var, en son VAR'a gidersin. Acele ediyor" şeklinde konuştu.

Fenerbahçe'nin seri galibiyetlere ihtiyacı olduğunun altını çizen Altay, "Bizim için önemli maçtı. Bir takımın başarısı için önemli olan iyi savunmkadır. Gol yemeden 1 gol atarsan 3 puan atarsın. Bu kurtarışlar var. Gelecek hafta alacağımız 3 puanlar var. Fenerbahçemizin buna ihtiyacı var" dedi.

