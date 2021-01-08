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    Altay Bayındır: Dün kuzenimi kaybettim, çok zor maçtı

    Fenerbahçe'nin başarılı file bekçisi Altay Bayındır, birlikte büyüdüğü kuzeninin vefat ettiğini, bu yüzden de oynamakta çok zorlandığını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 08.01.2021 - 09:25
    • Güncelleme : 08.01.2021 - 09:54
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    Altay Bayındır: Dün kuzenimi kaybettim, çok zor maçtı

    Sahasında ağırladığı Alanyaspor'u 2-1 yenen Fenerbahçe'de kaleci Altay Bayındır, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

    Başarılı kaleci, galibiyeti hayatını kaybeden kuzenine armağan etti.

    "MEKANI CENNET OLSUN"

    Altay, "Benim için çok zor bir maçtı. Duygu yoğunluğu çok yüksek bir maçtı. Birlikte büyüdüğüm kuzenimi dün toprağa verdim. İkinci ailem Fenerbahçe'yi yalnız bırakamazdım. Kuzenime armağan olsun bu galibiyet. Mekanı cennet olsun." dedi.

    Altay Bayındır: Dün kuzenimi kaybettim, çok zor maçtı #1

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