Altay Bayındır: EURO 2020'de iyileşmiş olacağım

Fenerbahçe'nin genç file bekçisi Altay Bayındır, sakatlığını kısa sürede atlatacağına ve EURO 2020'ye hazır olacağını söyledi.

Fenerbahçe’nin başarılı kalecisi Altay Bayındır, kulübün YouTube kanalına açıklamalarda bulundu.

Sakatlığına da değinen Altay, çalışmalara başladığını belirtti.

Bayındır sakatlığıyla ilgili, “Sakatlık sürecinden sonra fizyoterapist ve doktorumun verdiği program dahilinde çalışmalarımıza başladık.

Alçı da çıktıktan sonra rutin çalışmalarıma, tam tekmil bir şekilde eldiven de takarak dört dörtlük bir şekilde başlayacağım. Ondan sonra her şey daha rahat, daha güzel olacak.





“EURO 2020’DE İYİLEŞMİŞ OLACAĞIM”

EURO 2020'de iyileşmiş olacağım. O dönemde çok sağlıklı olacağım. Doktorumuzla da zaten bu şekilde konuştuk. EURO 2020'ye hem fiziksel hem mental olarak çalışmalarıma başladım.” ifadelerini kullandı.

“HAFTADA 3 GÜN İNGİLİZCE ÇALIŞIYORUM”

Dil öğrendiğini söyleyen Altay, ”Haftada 3 gün İngilizce çalışmaya devam ediyorum. İngilizceyi dört dörtlük öğrendikten sonra İspanyolca, Felemenkçe öğrenmek istiyorum.

Ufak ufak tüm dillerden bir şeyler öğrenmek istiyorum. Çünkü dil bilmek gerçekten çok önemli. 6-7 dil bilebilirsen, kendini dünyanın birçok ülkesinde ifade edebilirsin.

İspanyolca çok hoşuma gidiyor aksan ve üslup olarak. Bütün dillerin tabii kendine ait bir güzelliği ve değeri var.” açıklamalarında bulundu.