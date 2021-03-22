Altay Bayındır, Fenerbahçe'yi yarışta tuttu

Fenerbahçe'nin 22 yaşındaki file bekçisi Altay Bayındır, bu sezon yaptığı 147 kurtarışla takımının zirve yarışından kopmamasında büyük rol oynadı.

Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi Altay Bayındır, takımdaki 2. sezonunda adeta performansını katladı.

Bu sezon özellikle Hatayspor, Denizlispor ve son olarak Beşiktaş maçında kalesinde devleşen 22 yaşındaki file bekçisi, sarı-lacivertlileri şampiyonluk yarışında tutan isimlerin başında geliyor.

PERFORMANSIYLA TAKIMI YARIŞTA TUTTU

Taktiği ve oyun planı sürekli eleştirilen Erol Bulut'un da kovulmasını gösterdiği üst düzey performansla engelleyen Bayındır, takımının birçok maçında sadece topu değil puanları da kurtardı.

147 KURTARIŞ

Altay Bayındır, bu sezon 29 maça çıkıp 28 golü kalesinde gördü. 9 karşılaşmada gol yemeyen başarılı file bekçisi, kalesinde toplam 147 kurtarışa imza attı. Geçen sezon ise 32 maçta 140 kurtarış yapan 22 yaşındaki file bekçisi 44 gol yemiş, 5 maçta kalesinde gol görmemişti.

Desporter adlı bir kullanıcının yaptığı karikatür de bu sezonu en iyi özetleyen karikatürlerden biri oldu.