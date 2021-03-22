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    Altay Bayındır, Fenerbahçe'yi yarışta tuttu

    Altay Bayındır, Fenerbahçe'yi yarışta tuttu

    Fenerbahçe'nin 22 yaşındaki file bekçisi Altay Bayındır, bu sezon yaptığı 147 kurtarışla takımının zirve yarışından kopmamasında büyük rol oynadı.
    • Haber Merkezi
    • 22.03.2021 - 12:33
    • Güncelleme : 22.03.2021 - 13:06
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    Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi Altay Bayındır, takımdaki 2. sezonunda adeta performansını katladı.

    Bu sezon özellikle Hatayspor, Denizlispor ve son olarak Beşiktaş maçında kalesinde devleşen 22 yaşındaki file bekçisi, sarı-lacivertlileri şampiyonluk yarışında tutan isimlerin başında geliyor.

    PERFORMANSIYLA TAKIMI YARIŞTA TUTTU

    Taktiği ve oyun planı sürekli eleştirilen Erol Bulut'un da kovulmasını gösterdiği üst düzey performansla engelleyen Bayındır, takımının birçok maçında sadece topu değil puanları da kurtardı.

    Altay Bayındır, Fenerbahçe yi yarışta tuttu #1

    147 KURTARIŞ

    Altay Bayındır, bu sezon 29 maça çıkıp 28 golü kalesinde gördü. 9 karşılaşmada gol yemeyen başarılı file bekçisi, kalesinde toplam 147 kurtarışa imza attı. Geçen sezon ise 32 maçta 140 kurtarış yapan 22 yaşındaki file bekçisi 44 gol yemiş, 5 maçta kalesinde gol görmemişti.

    Desporter adlı bir kullanıcının yaptığı karikatür de bu sezonu en iyi özetleyen karikatürlerden biri oldu.

    Altay Bayındır, Fenerbahçe yi yarışta tuttu #2

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