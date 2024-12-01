Altay Bayındır, Galatasaray'a gidiyor: Fenerbahçeliler çok kızacak

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Altay Bayındır Premier Lig defterini kapatmaya hazırlanıyor.

Kariyerine Türkiye'de devam etme kararı alan milli kalecinin yeni adresi de belli oldu.

Geçen sezon Fenerbahçe'den Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır, ilk 11'de yeteri kadar süre alamıyor.

Ruben Amorim'in de kadroda düşünmediği ve kaleci bölgesi için yeni arayışlara yöneldiği ifade edilen Manchester'da Altay ile yollar ayrılabilir.

Bu kapsamda 26 yaşındaki eldivenin de Süper Lig'e dönmeye sıcak baktığı öne sürüldü.

GALATASARAY GÜNDEMDE

Altay Bayındır için Galatasaray'ın nabız yokladığı ileri sürüldü.

Muslera'nın sezon sonu yeşil sahalara veda etmesi beklenirken oluşacak boşluğu doldurmak için arayışlarına başlayan sarı kırmızılı yönetimin, milli kaleciyi de gündemine aldığı belirtildi.

Tarafların anlaşması halinde Altay Bayındır ara transferde sarı kırmızılı takıma imza atabilir.

CELTİC DE İSTİYOR

İskoçya'nın köklü takımlarından Celtic de Altay Bayındır için Manchester United'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor. Kasper Schmeichel'ın ilerleyen yaşı nedeniyle kaleci arayışına başlayan İskoçya ekibinin, ocak ayında Altay'ı bitirmek istediği bildirildi.

2027'YE KADAR SÖZLEŞME

Altay Bayındır'ın İngiliz kulübüyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Bu sezon takımıyla sadece 2 maça çıkabilen Altay, sadece EFL Cup'ta formayı sırtına geçirdi.