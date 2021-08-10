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    Altay Bayındır, Giresunspor taraftarıyla tartıştı

    Altay Bayındır, Giresunspor taraftarıyla tartıştı

    Hazırlık karşılaşmasında Giresunspor ile Fenerbahçe karşılaştı. Maç sonunda ise kaleci Altay Bayındır, bazı rakip takım taraftarlarıyla sözlü atışma yaşadı.
    • Haber Merkezi
    • 10.08.2021 - 09:15
    • Güncelleme : 10.08.2021 - 09:36
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    Giresunspor ile Fenerbahçe arasında oynanan ve sarı-lacivertlilerin 3-1 kazandığı hazırlık maçı sonrası bir taraftarın çağrısını cevapsız bırakmayarak forma imzalamak için tribüne giden Altay Bayındır'a, bazı Giresunsporlu taraftarlar "Hayırdır! Burası Giresun" diyerek tepki gösterdi.

    Altay Bayındır'dan kendisine küfreden taraftara: Bir sus ya - İZLE

    "Bİ' SUS YA"

    Genç kaleci de kendisine bağıran taraftara "Bi' sus ya! Otur yerine, terbiyesiz" diyerek karşılık verdi.

    Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede gündem oldu.

    Altay Bayındır, Giresunspor taraftarıyla tartıştı #1

    Altay Bayındır, Giresunspor taraftarıyla tartıştı #2

    Bilindiği üzere Vitor Pereira da maç içerisinde Fenerbahçeli bir taraftarla diyalog yaşamıştı.

    Vitor Pereira ve taraftar arasında 'taktik' tartışması - HABERİ

    Altay Bayındır, Giresunspor taraftarıyla tartıştı #3

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