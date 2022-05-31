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    Altay Bayındır: Hayatında fileye dokunmamış insanları önemsemiyorum

    Fenerbahçe Kaptanı Altay Bayındır maçları izleyen insanların zaman zaman sahada mücadele eden futbolcuların ailesi ve değerleri olduğunu unuttuklarını ve bu durumun çok üzücü olduğunu söyledi.
    • 31.05.2022 - 11:38
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    Altay Bayındır: Hayatında fileye dokunmamış insanları önemsemiyorum

    Giresunsporlu Umut Nayir’in ‘Çift forvet’ isimli podcast’inin ilk konuğu Fenerbahçe’nin başarılı kalecisi Altay Bayındır oldu.

    Altay Türkiye’de büyük bir baskının olduğundan bahsederek herkesin, hata yapmasını pusuda beklediğini söyledi.

    “Hayatında fileye dokunmamış insanları önemsemiyorum”

    Türkiye’deki Futbol iklimiyle ilgili şunları söyledi:

    “Derbilerde herkes kazanmak için çıkar ama keyif almak, mutlu olmak lazım. Gerçek anlamda en mutlu olduğum maçlar Audi Cup’taydı. Aileler içeceklerini alıp eğlenmeye gelmişler, rakibi bile alkışlıyorlar. Bizdeki derbilerde ise herkes futbolcu bir hata yapsa diye pusuda. Kötü geçen maçtan sonra herkes üzerine basıyor. Koltuğunda oturanlar, hayatlarında fileye dokunmamış insanları artık çok önemsemiyor, işime bakmayı seçiyorum.”

    Altay Bayındır: Hayatında fileye dokunmamış insanları önemsemiyorum #1

    “Altay kramponlarını bile boyatır”

    Altay kaleciliği şu sözlerle tarif etti: “Kaleci; en arkada her şeyi gören forma rengi farklı, yalnız ve sorumluluk taşıyan adamdır.”

    Ankaragücü’nde bir dönem birlikte forma giyen iki eski takım arkadaşından Umut Nayir, F:Bahçe’nin milli eldivenini şu sözlerle anlattı: “Altay biraz kendine bakmayı sever, kramponlarını bile boyatır.”

    Altay Bayındır: Hayatında fileye dokunmamış insanları önemsemiyorum #2


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