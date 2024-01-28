Haberler



Futbol



Altay Bayındır, ilk kez oynadı! Manchester United, FA Cup'ta turladı

Altay Bayındır, ilk kez oynadı! Manchester United, FA Cup'ta turladı Sezon başında Manchester United'a transfer olan milli kaleci Altay Bayındır, İngiliz ekibiyle ilk maçına FA Cup'ta çıktı. Turnuvanın 4. tur maçında ManU, deplasmanda Newport County'i 4-2'lik skorla mağlup etti.