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- Altay Bayındır kaleye duvar ördü
Altay Bayındır kaleye duvar ördü
- Haber Merkezi
- 23.04.2022 - 11:31
- Güncelleme : 23.04.2022 - 11:47
Süper Lig’de şampiyonluk yarışı hız kesmeden devam ederken Fenerbahçe son dönemdeki başarılı performansıyla dikkat çekmeye devam ediyor.
Sarı-lacivertliler son 4 maçtır kalesinde gol görmezken yenilmezlik serisini de 10 maça çıkardı.
Hücum hattının üzerine düşen görevi yapmasının yanı sıra sarı-lacıvertlilerin genç file bekçisi Altay’ın bu istatistiklerdeki payı da oldukça büyük.
Uzun bir sakatlıktan çıktı
Fenerbahçe'de uzun bir sakatlık dönemini atlatan Altay Bayındır, Giresunspor maçıyla birlikte formasına kavuştu ve sarı-lacivertliler başarılı eldivenin de dönmesiyle iyi bir form grafiği yakaladı.
Son 10 maçta kalesinde sadece 6 gol gören 24 yaşındaki file bekçisi, Rizespor maçında da kritik kurtarışlar yaptı. Ayrıca yıldız kaleci son 4 karşılaşmada kalesini gole kapatmayı başardı.