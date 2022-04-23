Altay Bayındır kaleye duvar ördü

Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki kalecisi Altay Bayındır son haftalardaki performansıyla alkış alıyor. Genç eldiven son 4 lig maçında kalesini gole kapatmayı başardı.

Süper Lig’de şampiyonluk yarışı hız kesmeden devam ederken Fenerbahçe son dönemdeki başarılı performansıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Sarı-lacivertliler son 4 maçtır kalesinde gol görmezken yenilmezlik serisini de 10 maça çıkardı.

Hücum hattının üzerine düşen görevi yapmasının yanı sıra sarı-lacıvertlilerin genç file bekçisi Altay’ın bu istatistiklerdeki payı da oldukça büyük.

Uzun bir sakatlıktan çıktı

Fenerbahçe'de uzun bir sakatlık dönemini atlatan Altay Bayındır, Giresunspor maçıyla birlikte formasına kavuştu ve sarı-lacivertliler başarılı eldivenin de dönmesiyle iyi bir form grafiği yakaladı.

Son 10 maçta kalesinde sadece 6 gol gören 24 yaşındaki file bekçisi, Rizespor maçında da kritik kurtarışlar yaptı. Ayrıca yıldız kaleci son 4 karşılaşmada kalesini gole kapatmayı başardı.