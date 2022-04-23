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    Altay Bayındır kaleye duvar ördü

    Altay Bayındır kaleye duvar ördü

    Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki kalecisi Altay Bayındır son haftalardaki performansıyla alkış alıyor. Genç eldiven son 4 lig maçında kalesini gole kapatmayı başardı.
    • Haber Merkezi
    • 23.04.2022 - 11:31
    • Güncelleme : 23.04.2022 - 11:47
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    Süper Lig’de şampiyonluk yarışı hız kesmeden devam ederken Fenerbahçe son dönemdeki başarılı performansıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

    Sarı-lacivertliler son 4 maçtır kalesinde gol görmezken yenilmezlik serisini de 10 maça çıkardı.

    Hücum hattının üzerine düşen görevi yapmasının yanı sıra sarı-lacıvertlilerin genç file bekçisi Altay’ın bu istatistiklerdeki payı da oldukça büyük.

    Altay Bayındır kaleye duvar ördü #1

    Uzun bir sakatlıktan çıktı

    Fenerbahçe'de uzun bir sakatlık dönemini atlatan Altay Bayındır, Giresunspor maçıyla birlikte formasına kavuştu ve sarı-lacivertliler başarılı eldivenin de dönmesiyle iyi bir form grafiği yakaladı.

    Son 10 maçta kalesinde sadece 6 gol gören 24 yaşındaki file bekçisi, Rizespor maçında da kritik kurtarışlar yaptı. Ayrıca yıldız kaleci son 4 karşılaşmada kalesini gole kapatmayı başardı.

    Altay Bayındır kaleye duvar ördü #2


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