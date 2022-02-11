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    Altay Bayındır, takımla çalışmalara başladı

    Altay Bayındır, takımla çalışmalara başladı

    Konyaspor maçında sakatlanan Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır, takımla antrenmanlara katıldı.
    • Haber Merkezi
    • 11.02.2022 - 15:32
    • Güncelleme : 11.02.2022 - 15:57
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    Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe'nin Konyaspor deplasmanında kaleci Altay Bayındır, sakatlanarak oyundan çıkmıştı.

    Yaklaşık 3 aydır sahalardan uzak olan Altay'ın yerine kaleyi Berke Özer koruyordu.

    Süper Lig'in 25. haftasında Giresunspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı

    Isınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idmanda 2 gruba ayrılan futbolcular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

    Altay Bayındır, takımla çalışmalara başladı #1

    ALTAY KADRODA

    Antrenmanda kaleci Altay da yer aldı. Uzun süredir forma hasreti çeken Altay, takımla çalışmalara başladı.

    Ayrıca Altay Bayındır, Fenerbahçe'nin Giresunspor maçı kamp kadrosuna da alındı.

    Altay Bayındır, takımla çalışmalara başladı #2

    Altay Bayındır, takımla çalışmalara başladı #3

    Altay Bayındır, takımla çalışmalara başladı #4


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