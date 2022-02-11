Altay Bayındır, takımla çalışmalara başladı

Konyaspor maçında sakatlanan Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır, takımla antrenmanlara katıldı.

Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe'nin Konyaspor deplasmanında kaleci Altay Bayındır, sakatlanarak oyundan çıkmıştı.

Yaklaşık 3 aydır sahalardan uzak olan Altay'ın yerine kaleyi Berke Özer koruyordu.

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Isınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idmanda 2 gruba ayrılan futbolcular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

ALTAY KADRODA

Antrenmanda kaleci Altay da yer aldı. Uzun süredir forma hasreti çeken Altay, takımla çalışmalara başladı.

Ayrıca Altay Bayındır, Fenerbahçe'nin Giresunspor maçı kamp kadrosuna da alındı.