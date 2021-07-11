Altay Bayındır: Tek hedefimiz şampiyonluk

Fenerbahçe'nin kalecisi Altay Bayındır, "Önemli olan Fenerbahçe'nin başarısı. Tek hedefimiz şampiyonluk." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe 'de gösterdiği performansla A Milli Takım 'a kadar yükselen ve Avrupa devlerinin dikkatini çeken Altay Bayındır transfer dedikodularına kulağını kapadı.

Sarı-lacivertlilerin başarısına odaklandığını dile getiren 21 yaşındaki file bekçisi, "Bu sene hem kulüp hem de camia için çok önemli.

Artık zamanı geldi. Taraftarımızın tribüne gelmesi ile birlikte yeni bir döneme yelken açacağız. Önemli olan Fenerbahçe'nin başarısı. Tek hedefimiz şampiyonluk" dedi.

“ŞAMPİYONLUK HEDEFİMİZİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ”

Pereira'nın gelişiyle takım içerisindeki forma yarışının artacağını sözlerine ekleyen genç eldiven, "Bu sezon takım içinde büyük bir forma rekabeti yaşanacak. Bu da beraberinde başarıyı getirecek. Şampiyonluk hedefimizi gerçekleştirip, Avrupa'da da iyi maçlar oynamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.