Altay Bayındır: Tüm mücadelem Fenerbahçe için

Fenerbahçe'nin 22 yaşındaki kalecisi Altay Bayındır, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Sarı-lacivertlilerin başarılı file bekçisi Altay Bayındır, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Altay, Trabzonspor maçı öncesinde kariyeri ve Uğurcan ile olan rekabeti hakkında konuştu.

Fenerbahçe'nin geçen sezonuyla şimdiki durumunu karşılaştıran Altay Bayındır, "Geçen sene daha farklı bir oyuncu grubuyla beraberdik, bu sene daha farklı oyuncu grubuyla beraberiz. Üzerimize düşen her zaman çalışmak. Ben de çalışıyorum. Çalışmaya da devam edeceğim." dedi.

"Kendimde eksik hissettiğim bir yer yok." diyen Altay, "Daha iyi olmak için çalışıyorum. Eleştirilere her zaman açığım. Eleştiri zaten olacaktır ama benim tüm mücadelem, Fenerbahçe'nin başarısı için" diye konuştu.

"UĞURCAN İLE REKABETİMİZ TÜRK FUTBOLU İÇİN GÜZEL BİR ŞEY"

Trabzonspor'un 1996 doğumlu kalecisi Uğurcan Çakır hakkında da düşüncelerini dile getiren Altay Bayındır, "Uğurcan ile ben rekabet içine sokulmuş durumdayız. Bu, ülke futbolu için çok güzel bir şey. Geçen hafta Göztepe maçını oynadık, bu hafta Trabzonspor maçını oynayacağız. Her hafta, her maç bizim için önemli. Şu an Ümit Milli Takımda oynuyorum. Yarın davet gelir A Milli Takım'a gidersem orada da çıkıp oynamak için elimden geleni yaparım. Tek hedefim bu." ifadelerini kullandı.





"BİRÇOK KALECİYİ TAKİP EDİYORUM"

Boş zamanlarında da maç yayınlarını izlediğini söyleyen Altay, "Tek bir kaleciyi takip ediyorum diyemem. Çünkü birçok ismi takip ediyorum. Büyük kulüplerde de oynayan oyuncular da hata yapabiliyor. Önemli olan yaptıkları iyi işleri alıp kurgulamak." dedi.

Temmuz 2019'da Ankaragücü'nden Fenerbahçe'ye transfer olan Altay Bayındır, 19-20 sezonunda 32 Süper Lig maçında takımının kalesini korurken, bu sezon ise 5 lig maçında kaleye geçti.