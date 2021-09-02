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    Altay Bayındır ve Berisha'nın benzerliği

    Altay Bayındır ve Berisha'nın benzerliği

    Fenerbahçe'nin yeni transferi Mergim Berisha, Altay Bayındır'a olan benzerliğiyle dikkat çekti.
    • Haber Merkezi
    • 02.09.2021 - 12:36
    • Güncelleme : 02.09.2021 - 12:59
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    Santrfor arayışlarına Mergim Berisha ile son veren Fenerbahçe'de gündem bir anda değişti.

    "HIK DEMİŞ BURNUNDAN DÜŞMÜŞ"

    Sarı-lacivertlilerin başarılı eldiveni Altay Bayındır ile benzerliği dikkat çeken Alman futbolcu sosyal medyanın da gündemine oturdu.

    Saç ve sakal tarzı da birbirine benzeyen 23 yaşındaki oyuncunun milli futbolcu ile aynı yaşta olması da bir başka detay.

    Twitter kullanıcıları iki futbolcu için "Hık demiş burnundan düşmüş" yorumunda bulundu.

    Altay Bayındır ve Berisha nın benzerliği #1

    Altay Bayındır ve Berisha nın benzerliği #2

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