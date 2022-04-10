Altay Bayındır ve Marcao'dan derbi sözleri

Fenerbahçe'nin başarılı eldiveni Altay Bayındır ve Galatasaray'ın vazgeçilmez stoperi Marcao dev derbi öncesinde konuştu.

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe evinde Galatasaray'ı ağırlayacak.

İki takımın da mutlak galibiyet istediği karşılaşma öncesi Altay Bayındır ve Marcao da açıklamalarda bulundu.

Sarı-lacivertlilerin tecrübeli kalecisi Altay, Nesine TV'ye yaptığı açıklamada, "Zor bir süreçti. Bir kalecinin yaşayabileceği en kötü sakatlığı yaşadım belki de. Ameliyat olunca kendime iyi baktım. Çok çalıştım. Mücadelesini verince, vücut da reaksiyonu veriyor ve sağlıklı bir şekilde döndüm." diyerek sakatlık dönemine vurgu yaptı.

"Sahada elimizden geleni yapacağız"

Pazar günü oynanacak derbiyle ilgiliyse 23 yaşındaki kaleci, "Gerekli hazırlıkları yaptık. Bundan sonrasında da hazırlıklarımızı sürdüreceğiz. Çok çalıştık. Analizlerimizi yaptık. Keyif dolu bir maç olacak. Derbinin havası her zaman farklıdır. Bunun bilincindeyiz. Sahada elimizden geleni yapacağız." açıklamasında bulundu.

"İdolüm yok"

"Açıkçası idolüm yok." diyen Bayındır, "Küçükken Van der Sar'ı seviyordum. Olgun bir duruşu vardı sahada. Sevdiğim bir kaleciydi. Başarılı olduğunu da düşünüyorum. Olumlu olumsuz durumların değerlendirmesini yapabilmek için başka kalecileri izliyorum ama kendime odaklanmış durumdayım." diye konuştu.

"Elimizden gelen eforu göstereceğiz"

Galatasaray'ın sevilen stoperi Marcao da derbi öncesinde açıklamalar yaptı.

Bu maçların artık bir klasik olduğunu vurgulayan Sambacı, "Bizim için çok önemli bir maç. Oradaki son maçlarda iyi oynadık. Bu hafta da bunu devam ettirmek istiyoruz. İyi hazırlandık, yine iyi bir sonuçla oradan çıkacağız" dedi. Galatasaray taraftarına da mesaj yollayan Marcao, "Biliyoruz yanımızda olamayacaklar bu maçta ama bize güçlü enerjilerini göndermelerini istiyoruz. O enerjiler sayesinde kazanmaya çalışacağız. Zor bir maç. Hem mental hem de oyun olarak zor olacak ama biz elimizden geleni yapacağız. Elimizden gelen eforu göstereceğiz." dedi.

"Tamamen Galatasaray'a odaklanmış durumdayım"

Adının uzun süredir transfer haberleriyle anılmasını değerlendiren 25 yaşındaki futbolcu, "Tabii ki kontratımın sonuna yaklaştığımızda hem kulüp hem benim için en iyi kararı vermeye çalışacağız. Ama şu an bu konuda böyle bir düşüncem yok. Tamamen Galatasaray'a odaklanmış durumdayım." dedi.