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    Altay Bayındır ve Osayi Samuel'in cezaları belli oldu

    PFDK, Fenerbahçeli futbolcular Altay Bayındır ve Osayi-Samuel'in cezalarını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 21.10.2021 - 23:18
    • Güncelleme : 21.10.2021 - 23:22
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    Altay Bayındır ve Osayi Samuel'in cezaları belli oldu

    PFDK, Fenerbahçeli futbolcular Altay Bayındır ve Osayi-Samuel'in cezalarını açıkladı.

    Kurul, Altay Bayındır'a 1 maç, Osayi-Samuel'e 3 maç ceza verildiğini duyurdu.

    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetici Erol Bilecik'e ceza verilmedi.

    Detaylar geliyor...

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