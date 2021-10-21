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- Altay Bayındır ve Osayi Samuel'in cezaları belli oldu
Altay Bayındır ve Osayi Samuel'in cezaları belli oldu
PFDK, Fenerbahçeli futbolcular Altay Bayındır ve Osayi-Samuel'in cezalarını açıkladı.
- Haber Merkezi
- 21.10.2021 - 23:18
- Güncelleme : 21.10.2021 - 23:22
PFDK, Fenerbahçeli futbolcular Altay Bayındır ve Osayi-Samuel'in cezalarını açıkladı.
Kurul, Altay Bayındır'a 1 maç, Osayi-Samuel'e 3 maç ceza verildiğini duyurdu.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetici Erol Bilecik'e ceza verilmedi.
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