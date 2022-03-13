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    Altay Bayındır'a 3 Fransız talip

    Altay Bayındır'a 3 Fransız talip

    Fransız ekiplerinden Lyon, Marsilya ve Lille, Altay Bayındır'ı takibe aldı. 3 kulübün, sezon sonunda Fenerbahçe ile pazarlık masasına oturması bekleniyor.
    • Haber Merkezi
    • 13.03.2022 - 09:04
    • Güncelleme : 13.03.2022 - 09:21
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    Sarı-lacivertlilerin başarılı file bekçisi Altay Bayındır, her geçen gün değerini katlarken, Avrupa'nın devlerinin de dikkatini çekmeye devam ediyor...

    Uzun bir sakatlık dönemini atlatıp, yeniden eldivenleri eline geçiren milli file bekçisi, dönüşü ile birlikte farkını hissettirmeye başladı.

    Forma giydiği son dört maçta takımını sırtlayan Altay, yaptığı inanılmaz kurtarışlarla hem arkadaşlarını ateşledi hem de alınan puanlarda büyük pay sahibi oldu.

    Fanatik'te yer alan habere göre; genç kalecinin, ortaya koyduğu bu futbol kendisini yeniden Avrupa devlerinin radarına soktu. Edinilen son bilgilere göre 23 yaşındaki eldivene, Fransa'nın köklü takımlarından Lyon, Marsilya ve Lille talip oldu.

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    YÖNETİM İLE GÖRÜŞECEKLER

    Fransız basınında yer alan haberlere göre söz konusu üç takımın da Altay'ı kadrosuna katma konusunda bir hayli istekli olduğu bilgisine ulaşıldı.

    Lyon, Marsilya ve Lille'in, sezon sonunda sarı-lacivertli yönetim ile pazarlık masasına oturmaya hazırlandıkları öğrenildi.

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