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    Altay Bayındır'a dev zamlı sözleşme

    Altay Bayındır'a dev zamlı sözleşme

    Fenerbahçe, milli kalecisi Altay Bayındır'ın önümüzdeki sezon sona erecek olan sözleşmesini uzatmak için kolları sıvadı.
    • 14.09.2022 - 13:42
    • Güncelleme : 14.09.2022 - 13:55
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    Fenerbahçe yönetimi, futbolcuların şampiyonluk dışında hiçbir şeyi düşünmemesini istiyor. Bunun için sözleşme sürelerine de dikkat ediliyor.

    Altay Bayındır ile ilgilenen kulüplerin sayısının artması üzerine zam ve yeni kontrat gündeme geldi. Sarı-lacivertli yönetim, sezonu sonu sözleşmesi bitecek Altay'la 2026'ya kadar sözleşme uzatacak.

    Altay Bayındır a dev zamlı sözleşme #1

    Yıllık 25 milyon lira kazanacak

    Sözcü'nün haberine göre; şu anki sözleşmesinde yıllık 5 milyon TL kazanan Altay Bayındır, kendisine yapılacak büyük zamla yıllık 25 milyon TL kazanmaya başlayacak.

    Genç kalecinin sözleşmesinin bitimine 6 ay kala istediği bir kulübe bedelsiz imza atma atma hakkına sahip olması nedeniyle yönetim, kısa sürede yeni sözleşmeyi imzalamak istiyor.

    Altay Bayındır a dev zamlı sözleşme #2


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