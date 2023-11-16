Altay Bayındır'a müjdeli haber! Kaleyi devralabilir Manchester United'ın 1. kalecisi Andre Onana'nın Afrika Kupası'na gitmesi durumunda Ocak-Şubat ayı döneminde kaleyi Altay Bayındır koruyacak.

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Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki rakiplerinden olan İngiliz ekibi Manchester United'da kaleci gelişmesi yaşanıyor.

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Premier Lig ekibine 5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan ancak henüz oynayamayan milli kaleci Altay Bayındır için forma şansı doğdu.

Kaleci antrenörleri tarafından beğenildi

Mirror'da yer alan habere göre, İngiliz devinin birinci kalecisi Andre Onana'nın Afrika Kupası'na gitmesi durumunda kaleyi Altay Bayındır'ın koruyacağı aktarıldı.

Altay Bayındır'ın, Manchester United'da henüz forma şansı bulamasa da kaleci antrenörlerinin milli file bekçisinin antrenmanlarda standartlarından oldukça etkilendiği kaydedildi.

Öte yandan takımın as kalecisi Onana'nın da yakın çevresine, Altay'ın birlikte çalıştığı en iyi yedek kaleci olduğunu söylediği öne sürüldü.

İkili arasında rekabet yaşanacak

Kamerunlu file bekçisinin, kendisinin yokluğunda Altay'ın kalede başarılı bir performans sergilemesi durumunda Afrika Kupası'nın dönüşünde kaleyi almak için zorlu bir rekabet içerisine gireceğini bildiği kaydedildi.

Son kararını henüz vermedi

Onana'nın bu nedenle Afrika Kupası için son kararını henüz vermediği aktarıldı.

27 yaşındaki file bekçisinin, Afrika Kupası'na gitmesi durumunda Manchester United'daki yerini kaybetme ihtimali nedeniyle kupa için kararını hala düşündüğü iddia edildi.