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    Altay Bayındır'a Newcastle United kancası

    Suudi Arabistan Yatırım Fonu destekli bir konsorsiyum tarafından satın alınan Newcastle United, Fenerbahçe'nin genç eldiveni Altay Bayındır'ı transfer listesine aldı.
    • Haber Merkezi
    • 19.10.2021 - 13:35
    • Güncelleme : 19.10.2021 - 13:37
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    Altay Bayındır'a Newcastle United kancası

    Fenerbahçe'nin 23 yaşındaki file bekçisi Altay Bayındır, son dönemde yaptığı hatalarla dikkat çekse de genel anlamda kalesinde güven veriyor.

    Gelecek vadetmesiyle özellikle Avrupa kulüplerinin ilgisini çeken Altay, Newscastle United'ı satın alan Prens Selman'ın da transfer listesine girdi.

    Altay Bayındır a Newcastle United kancası #1

    PRENS SELMAN, ALTAY'I İSTİYOR

    300 milyon pounda devredilen Premier Lig ekibi Newcastle United'ı Avrupa'nın en büyük kulüplerinden biri haline getirmeyi isteyen Suudi Arabistan Veliaht Prensi Mohammed bin Selman, milli file bekçisini de istiyor.

    Ocak transfer döneminde Fenerbahçe'nin kapısını çalacak olan İngiliz kulübünün resmi teklifte bulunması beklenirken sarı-lacivertli takımın, kapıyı 20 milyon eurodan açacağı kaydedildi.

    Altay Bayındır a Newcastle United kancası #2

    13 MAÇTA 15 GOL YEDİ

    Bu sezon 13 maçta kalesinde 15 gol gören Altay Bayındır, kurtarışlarıyla dikkat çekerken Sivasspor ve Trabzonspor maçında ise yaptığı hatalarla şaşırttı.

    Premier Lig takımının, Altay Bayındır'ı alarak iyi bir mentorluk eğitimiyle ilerleyen yıllarda kullanmak istediği de gelen haberler arasında.

    Altay Bayındır a Newcastle United kancası #3

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