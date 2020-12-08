Altay Bayındır'a Sheffield United ve Ajax talip oldu

Altay Bayındır'a Sheffield United ve Ajax talip oldu

Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır, bu sezon gösterdiği performansla Ajax ve Sheffield United'ın transfer listesine girdi. Sarı-lacivertliler, Altay'ın bonservisini ise 30 milyon olarak belirledi.

Bu sezon Beşiktaş derbisi dışında oldukça iyi bir performans sergileyen ve Denizlispor deplasmanında deyim yerindeyse kalesine duvar ören Altay Bayındır, hem taraftarın hem de yönetimin göz bebeği konumuna geldi.

22 yaşındaki file bekçisi, bu sezon Gökhan Akkan'ın rahatsızlanmasının ardından A Milli Takım seviyesine de yükselerek önemli bir yükselişe de imza atmıştı.

AJAX VE SHEFFIELD UNITED İSTİYOR

Altay'ın bu performansı Avrupa kulüplerinin de ilgisini çekmeye devam ediyor. Başarılı kaleciye son olarak Sheffield United ve Ajax'ın da talip olduğu öğrenildi.

30 MİLYON EURO

Futbolcu yetiştirme konusunda büyük bir üne sahip olan Ajax'ın, Altay'ın bonservisini cüzi bir miktara almak istediği öğrenilse de Fenerbahçe'nin bu konuda görüşü ise oldukça net.

Yönetim, Elif Elmas, Vedat Muriç gibi isimleri yüksek bonservis bedeline sattıktan sonra sıradaki hedef olarak ise Altay Bayındır'ı belirledi. Sarı-lacivertliler Altay Bayındır'ın bonservis bedelini 30 milyon euro olarak belirledi.





SÜREKLİ İZLİYORLAR

Sheffield United ve Ajax'ın gözlemciler aracılığıyla sık sık analiz raporları aldığı 22 yaşındaki kaleci için Fenerbahçe'nin kapısını çalması bekleniyor.

Altay, bu sezon sarı-lacivertli formayla ligde 11 maça çıkarken kalesinde 13 gol gördü.