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    Altay Bayındır'a tribünden davul tokmağı atıldı

    UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Austria Wien ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe'de, kaleci Altay Bayındır, tribünlerden atılan davul tokmağının hedefi oldu.
    • 19.08.2022 - 00:03
    • Güncelleme : 19.08.2022 - 00:24
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    Altay Bayındır'a tribünden davul tokmağı atıldı

    UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, Austria Wien ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

    Sarı-lacivertliler, mücadeleyi 2-0'lık üstünlükle tamamladı.

    Öte yandan mücadelenin 43. dakikasında sarı-lacivertli ekibin kalecisi Altay Bayındır, talihsiz bir sakatlık yaşadı.

    Tribünden davul tokmağı atıldı

    Başarılı file bekçisi, aut kullanmak için topu almak istediği bir sırada tribünlerden gelen davul tokmağının hedefi oldu ve yerde kaldı.

    Mücadeleye devam etti

    Bir süre sakatlık yaşayan milli kaleci, sağlık görevlerinin müdahalesi sonrası yerden kalktı ve oyun devam etti.

    Altay Bayındır'a tribünden davul tokmağı atıldı

    Altay Bayındır a tribünden davul tokmağı atıldı #1

    Altay Bayındır a tribünden davul tokmağı atıldı #2


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