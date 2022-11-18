Altay Bayındır'a zam yapıldı

Fenerbahçe'de eleştirilen Altay Bayındır'ın Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor kulüplerinin kaptanlarına göre düşük maaş alması moralini bozuyordu. Oyuncuya 4 kattan fazla zam yapıldı.

Fenerbahçe'de bu sezon performansıyla beklentilerin altında kalan milli kaleci Altay Bayındır için Ali Koç yönetiminin son çaresi, futbolcunun moralini düzeltmek oldu.

Yeni kaleci almak istemeyen sarı-lacivertliler, Altay Bayındır'ın 4.5 milyon lira olan maaşını 18 milyon liraya çıkardı.

Serbest kalma maddesinin konulup konulmadığı henüz netlik kazanmayan sözleşmenin süresi ise 5 yıllık.

Morali bozuktu

Eski maaşı 4.5 milyon lira (güncel kurla 236 bin euro) olan Altay Bayındır'ın bu nedenle de morali bozuk olduğu düşünülüyordu.

Galatasaray'ın kaptanı Muslera 2.5 milyon euro, Beşiktaş'ın kaptanı Josef 1.3 milyon euro kazanırken; Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır ise son zamla beraber yıllık 1.4 milyon euro alıyor.

11 maçta gol yemedi

Öte yandan bu sezon sık sık eleştirilen Altay, 24 maça çıkarken kalesinde 25 gol gördü. Milli file bekçisi, bu karşılaşmaların 11'inde ise kaleyi gole kapattı.