Altay Bayındır'da Galatasaray gelişmesi

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Fernando Muslera'nın 14 yıllık Galatasaray kariyerini sezon sonunda bitirmesi beklenirken Galatasaray, sürpriz bir hamle yapmaya hazırlanıyor.

Sarı-kırmızılılar, 2023 yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Manchester United'ın yolunu tutan Altay Bayındır'ı kadroya katmayı düşünüyor.

Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir TV programında "Galatasaray'ın stadından çok etkilenmiştim" sözleriyle sarı-kırmızılılara yeşil ışık yakan milli kaleci, Manchester United'da Onana'nın arkasın da yedek kalmaktan bıkmış durumda.

FENERBAHÇE DE KAZANACAK

Sarı-kırmızılı kulüp, Altay'ı bonservisiyle birlikte kadrosuna katmak için görüşmelere başladı. Eğer bu şartlarda transfer gerçekleşirse Fenerbahçe, yüzde 20 pay alacak.

Manchester United ile Fenerbahçe arasında yapılan sözleşmede satış bedelinin 10 milyon euroyu geçmesi halinde ise sarı-lacivertlilerin 1 milyon euro alacağı maddesi de yer alıyor.

Süper Lig'e dönmeye sıcak bakan 26 yaşındaki eldivenin talipleri arasında İskoçya'nın dev kulüplerinden Celtic de bulunuyor.