Altay Bayındır'dan anlamlı hareket! Minik hayranına eldivenini hediye etti Manchester United forması giyen Altay Bayındır, idman sonrasında kendisine hediye alan minik taraftara kaleci eldivenini verdi.

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ensonhaber.com

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den ayrılarak İngiliz ekibi Manchester United'a 5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan ve 3 yıllık sözleşme imzalayan milli kaleci Altay Bayındır, yaptığı anlamlı hareketle alkışları topladı.

Manchester United formasıyla henüz resmi bir maça çıkamayan 25 yaşındaki file bekçisinin takımının gerçekleştirdiği idmandan sonra yaşadığı diyalog gündem yarattı.

Minik futbolsever, Altay'a tozluk hediye etti

Kendisine şans verilmesini bekleyen ve antrenmanlarda özel olarak çalışmalarını sürdüren Altay Bayındır, idman çıkışında minik taraftarla bir araya geldi.

Manchester United taraftarı çocuğun kendisi için özel tozluk hediyesi karşısında mutluluğunu gizleyemeyen Bayındır, minik futbolseverle fotoğraf da çektirdi.

Takımdaki diğer futbolcuların arabalarını durdurmadan devam etmesi Altay Bayındır'ın ise minikle özel olarak ilgilenmesi alkışları topladı.

Milli kaleci, maç eldivenini verdi

Milli eldiven, aldığı anlamlı hediye sonrasında ise sürpriz bir harekete imza attı.

Arabasıyla tesislere dönen Altay, maç eldivenlerini alıp imzalı bir şekilde ManU taraftarı çocuğa verdi. Altay'ın bu hareketi sosyal medyada büyük beğeni topladı.