Altay Bayındır'dan Galatasaray itirafı: Bizi uyutmadılar Fenerbahçe'nin eski kalecisi Altay Bayındır, katıldığı podcast programında Galatasaray maçlarına dair itiraflarda bulundu.

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Sezon başında İngiltere Premiere Lig ekiplerinden Manchester United’a transfer olan Türk kaleci Altay Bayındır, Manchester United TV’de yayınlanan podcast'in konuğu oldu.

Milli sporcu, eski Manchester United futbolcusu David May ile sunucu Sam Homewood’un sorularını cevapladı. Altay Bayındır’ın cevapları şu şekilde:

"Galatasaray maçları farklı"

"Sam Homewood’un Fenerbahçe'deyken en büyük maç ya da dikkat etmek gerektiğini düşündüğünüz takım kimdi?" sorusuna Galatasaray cevabını veren Bayındır, şöyle konuştu:

Galatasaray en büyük derbiydi. Beşiktaş ile oynadığımız maçlar da büyük maçlardı ama Galatasaray farklıydı ve o atmosferi çok seviyordum.

"Galatasaray taraftarı en iyi ve tehlikeli atmosfere sahip"

Galatasaray'la oynayacağımız maç öncesinde Boğaz'da bir otelde kalmıştık ve bütün gece Galatasaray taraftarları bizi uyanık tutmak için otelin etrafında bir aşağı bir yukarı dolaşıp gürültü yapıyorlardı. Ama açık ara Türkiye'nin en iyi ve tehlikeli atmosfere sahipti diyebilirim.

"Kaleciliğe annem başlattı"

Kaleciliğe geçmeden önce annesine danıştığını belirten Bayındır, annesiyle arasında geçen diyaloğu da anlattı: