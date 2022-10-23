Altay Bayındır'dan sözleşme açıklaması

Fenerbahçe'nin file bekçisi Altay Bayındır, Başakşehir maçının ardından 2023 Haziran ayında bitecek sözleşmesi hakkında konuştu.

Süper Lig’in 11’inci haftasında Fenerbahçe sahasında Başakşehir’i 1-0 yenerek liderliğe yükseldi.

Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli ekibin deneyimli kalecisi Altay Bayındır, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kazandıkları için mutlu olduklarını aktaran Altay Bayındır, “Çok önemli bir maçtı bizim için. Maç eksiğimiz olmasına rağmen lider durumdayız. Bu şekilde devam etmek için çalışacağız. Bu hafta Avrupa Ligi maçımız var. O maçı da en sağlıklı şekilde geçeriz inşallah. Böyle maçlardan alınan 3 puanlar değerlidir. Bu haftayı bu akşam kapatıp yarından itibaren önümüzdeki maça odaklanacağız.” diye konuştu.

"Sözleşme konusunda görüşüyorlardır"

Haziran 2023’te bitecek olan sözleşmesiyle ilgili gelen bir soruya ise Altay Bayındır şu şekilde cevap verdi:

“Bu tarz konular, futbolcuların konuları değil. Menajerlerimiz var bu konularla ilgilenen. Onlar görüşüyorlardır. Kritik bir dönemdeyiz, yoğun bir programımız var. İşimize odaklandık. İlerleyen günlerde neler olur hep beraber göreceğiz.”

Altay Bayındır kendisi için tribünlerde açılan pankart ile alakalı ise “Destek amaçlı güzel bir pankart açılmıştı. Ben de maç sonunda gittim, teşekkürlerimi sundum. Pozitif anlamda destek gördüğümüzde biz de pozitif anlamda motive oluyoruz.” şeklinde konuştu.

"Bir galibiyet ile şampiyon olunmuyor"

Ligin uzun bir maraton olduğunu aktaran Bayındır, “Bir galibiyet ile şampiyon olunmuyor. Bir mağlubiyette de şampiyonluk gitmiyor. Her maça final maçıymış gibi odaklanmak önemli. Hocamız da bizi bu doğrultuda hazırlıyor. Bizler, önümüzdeki maçı kazanmaya çalışarak devam edeceğiz.” dedi.

"Kalecilik zor..."

Kaleci pozisyonunun çok odaklanılması gereken bir mevkii olduğunu belirten Altay Bayındır, “Kalecilik böyledir. Kurtarırsın, kurtarırsın, bir hata olur sonra sıkıntı çıkar. Çok odaklanılması bir pozisyonda oynuyorum. Böyle şeyler olabiliyor. Bir sabırsızlık ve şampiyon olma isteği var. Bir bütün olarak mücadele edersek başarı gelir. Olumlu ya da olumsuz biten maçın ardından pozitif devam etmemiz gerekir çünkü bazı insanların kırılgan yanları olabiliyor sağlam kalmaya çalışsa da. Bizler de insanız. İnşallah bu şekilde yolumuza devam ederiz.” diyerek sözlerini noktaladı.