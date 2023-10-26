Altay Bayındır'ı yıkan haber! Ten Hag kararını verdi Manchester United, Andre Onana'nın Afrika Kupası'na gidecek olmasından dolayı eski kalecisi David De Gea'yı yeniden kadrosuna katmak için görüşmelerde bulunuyor.

ensonhaber.com

Fenerbahçe'den Altay Bayındır'ı kadrosuna katan Manchester United için yeni bir iddia geldi.

The Sun'da yer alan habere göre; Manchester United'ın yeni sözleşme konusunda anlaşmadığı için yollarını ayırdığı De Gea ile görüşme gerçekleştiriyor.

Sıkıntı yaşamak istemiyor

Habere göre, Andre Onana'nın Afrika Kupası'na gidecek olmasından dolayı sıkıntı yaşamak istemeyen İngiliz devinin, Altay Bayındır'a rağmen İspanyol kaleciyi yeniden kadrosuna katmak istediği belirtildi.

Kısa süreli sözleşme

32 yaşındaki oyuncunun 12 yıllık Manchester macerası geçtiğimiz yaz sona ermişti. Başarılı file bekçisi henüz hiçbir kulüple anlaşmadı. De Gea'nın kısa süreli sözleşmeyi kabul etmesi halinde imzaların atılacağı ifade edildi.

Altay Bayındır alınmıştı

İngiliz temsilcisi, Altay Bayındır'ı Fenerbahçe'den 5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer etmişti.

ManU, milli oyuncunun sonraki satışından sarı lacivertli takıma yüzde 20 pay, satış bedelinin 10 milyon euroyu geçmesi halinde de ekstra bir milyon euro verecek.