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    Altay Bayındır'ın bandajları çıkarıldı

    Altay Bayındır'ın bandajları çıkarıldı

    Antrenmanda el bileği kemiği kırılan Altay Bayındır'ın bandajı çıkarıldı. Yıldız oyuncu bireysel çalışmalara başladı.
    • Haber Merkezi
    • 01.05.2021 - 14:46
    • Güncelleme : 01.05.2021 - 16:06
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    Fenerbahçe'nin genç ve başarılı kalecisi Altay Bayındır, geçtiğimiz haftalarda sakatlanmıştı.

    El bileği kemiği kırılarak sezonu kapatan Altay Bayındır ameliyat edilmişti.

    KONTROLLÜ BİREYSEL ÇALIŞMALARA BAŞLADI

    El bileğindeki skafoid kemiğinden 2 hafta önce operasyon geçiren genç kalecinin elindeki bandaj çıkarıldı.

    23 yaşındaki futbolcu, kontrollü bir şekilde bireysel çalışma gerçekleştirecek.

    Altay Bayındır ın bandajları çıkarıldı #1

    "EN KISA SÜREDE SAHALARDA OLACAĞIM"

    Ameliyat sonrası konuşan başarılı eldiven, "Kırık tespitinden çok takımımla beraber olamayacağımın üzüntüsünü yaşıyorum. Başarılı bir ameliyat geçirdim ve güçlüyüm.

    En kısa sürede kendime titizlikle dikkat edip sahalarda olacağım. Destekleriniz ve geçmiş olsun dilekleriniz için çok teşekkür ederim." demişti.

    Altay Bayındır ın bandajları çıkarıldı #2

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