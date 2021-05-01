Altay Bayındır'ın bandajları çıkarıldı

Antrenmanda el bileği kemiği kırılan Altay Bayındır'ın bandajı çıkarıldı. Yıldız oyuncu bireysel çalışmalara başladı.

Fenerbahçe'nin genç ve başarılı kalecisi Altay Bayındır, geçtiğimiz haftalarda sakatlanmıştı.

El bileği kemiği kırılarak sezonu kapatan Altay Bayındır ameliyat edilmişti.

KONTROLLÜ BİREYSEL ÇALIŞMALARA BAŞLADI

El bileğindeki skafoid kemiğinden 2 hafta önce operasyon geçiren genç kalecinin elindeki bandaj çıkarıldı.

23 yaşındaki futbolcu, kontrollü bir şekilde bireysel çalışma gerçekleştirecek.

"EN KISA SÜREDE SAHALARDA OLACAĞIM"

Ameliyat sonrası konuşan başarılı eldiven, "Kırık tespitinden çok takımımla beraber olamayacağımın üzüntüsünü yaşıyorum. Başarılı bir ameliyat geçirdim ve güçlüyüm.

En kısa sürede kendime titizlikle dikkat edip sahalarda olacağım. Destekleriniz ve geçmiş olsun dilekleriniz için çok teşekkür ederim." demişti.



